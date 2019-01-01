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عرض صيني خرافي لضم النفاثة الملكية

الخميس 11 يوليو 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرض صيني خرافي لضم النفاثة الملكية


وكالات / سما /

تلقى الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، عرضا مغريا من أحد الأندية الصينية، لإقناعه بمغادرة النادي "الملكي" وخوض تجربة في الأراضي الآسيوية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن بيل تلقى عرضا صينيا، دون الكشف عن اسم النادي، يتضمن حصوله على راتب أسبوعي ضخم يبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني.

ويعدّ الراتب المعروض على "النفاثة" أكثر من ضعف ما يتقاضاه في ريال مدريد حاليا، إذ يحصل على 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ولا يزال مصير بيل غير معروف داخل ريال مدريد, خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

#غاريث بيل

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