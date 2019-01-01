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فوز مثير لنسور نيجيريا على جنوب أفريقيا

الخميس 11 يوليو 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز مثير لنسور نيجيريا على جنوب أفريقيا


وكالات / سما /

تأهلت نيجيريا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا في كرة القدم بعدما أقصت جنوب أفريقيا في المباراة التي خاضها المنتخبان ضمن الدور ريع النهائي للبطولة التي تقام في مصر

وفاز منتخب نيجيريا في المباراة بهدفين لهدف واحد حيث افتتح سامويل تشوكويز التسجيل لـ"النسور الخضر" في الدقيقة 27 أنهى بها الشوط الأول لصالح فريقه.

وفي الشوط الثاني عادل منتخب جنوب أفريقيا بواسطة بونغاني زونغو في الدقيقة 74، لكن ويليام تروست إيكونغ كان له رأي آخر وحسم المباراة في الوقت القاتل لمصلحة المنتخب النيجيري عندما سجل هدف الفوز قبل دقيقة واحدة فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وسيلتقي المنتخب الفائز في الدور نصف النهائي مع منتخب السنغال الذي كان قد تأهل في وقت سابق على حساب بنين.

وتقام اليوم الخميس المباراتان الأخريان في الدور ربع النهائي حيث تقام الأولى بين منتخبي كوت ديفوار ومنتخب الجزائر، فيما يتقابل في الثانية منتخبا مدغشقر وتونس ما يعني احتمال أن تشهد البطولة مواجهة عربية خالصة في نصف النهائي.

#نيجيريا #جنوب أفريقيا

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