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فيديو: صحفي إسرائيلي ينسحب من مناظرة تلفزيونية احتجاجا على شتم الملك السعودي

الخميس 11 يوليو 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: صحفي إسرائيلي ينسحب من مناظرة تلفزيونية احتجاجا على شتم الملك السعودي


القدس المحتلة / سما /

انسحب المحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين من مناظرة تلفزيونية احتجاجا على شتم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بألفاظ نابية.

جاء ذلك خلال مناظرة يومية على شاشة "i24newes"، مع الضيف الدكتور حسن مرهج، خبير شؤون الشرق الأوسط الذي شتم العاهل السعودي، ما دفع إيدي كوهين للانسحاب، معتبرا شتم الملك السعودي خطا أحمر.

وتناولت المناظرة موضوع فرض الولايات المتحدة عقوبات على نواب من حزب الله اللبناني، حيث رفض كوهين الشتائم التي وجهت لخادم الحرمين الشريفين من قبل الضيف الآخر. كما اعتبر أن مواقف ملك السعودية والبحرين وحكام الإمارات تمثل الإسلام الحقيقي، وأنهم لا يمارسون سياسة ضد مصالح بلادهم.

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