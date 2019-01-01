سولشاير يدين الحملة الإعلامية ضد بول بوجبا

وكالات / سما /

أصبح بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، مادة دسمة لوسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، في ظل رغبة اللاعب بالرحيل عن صفوف ناديه والعودة لفريقه القديم يوفنتوس الإيطالي.

وأدان أولي جنار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر، الحملة الشرسة التي قادتها وسائل الإعلام ضد بول بوجبا في الأيام القليلة الماضية، حيث تحدث باستفاضة عن أزمة النجم الفرنسي.

وقال سولشاير في أول مؤتمر صحفي له خلال الموسم الجديد: “بول بوجبا؟ إنه شخص لطيف وطيّب القلب ولم يمثّل مشكلة لنا قط.. تصريحات رايولا؟ لم تصلنا أي عروض للاعبينا”.

وتابع: “بوجبا محترف حقيقي، إنه لاعب له كبرياؤه ولا يمثل مصدر قلق بالنسبة لي على الإطلاق، إنه مذهل في التدريبات”.

وأضاف: “لم يسبق وأن تخلّف بوجبا عن تمثيل الفريق، ودائماً ما يقدّم أفضل ما لديه، وهذا كل ما لدي لأنقله لكم، وكلاء الأعمال يتحدثون لكننا لم نستقبل أي عرض للاعبينا”.

وأوضح سولشاير حقيقة الخلاف بين بوجبا وجيسي لينجارد، حيث قال: “كانا يمشيان وتم تصوير اللحظة على أنها شجار بينهما، أعرف أنكم هنا لمساعدة الصحف على بيع أعدادها ولكن لا توجد أي مشكلة بينهما”.

وحول الاستعداد للموسم الجديد، قال سولشاير: “عُرف عن مانشستر يونايتد التعافي والنهوض بعد خيبات الأمل، كان الموسم الماضي مخيّباً للآمال ولكننا نتطلع للموسم الجديد وسنكوّن فريقاً جاهزاً للمنافسة وتقليص الفجوة مع بقية الأندية”.

وأضاف: “مازلنا في سوق الانتقالات لحسم بعض الصفقات، نحن نتحلى بالصبر فليس علينا بيع أي لاعب وليس علينا دفع مبلغ غير معقول للتعاقد مع أي لاعب أيضاً”.

واختتم بالقول: “الصفقات في سوق الانتقالات ليست أمراً يحدث سريعاً بين ليلة وضحاها، لكنني أعرف أن الكثير من لاعبي الفريق سينجحون هنا”.