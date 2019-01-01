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ديبالا يكشف سر تفاهمه مع ميسي ضد تشيلي

الخميس 11 يوليو 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديبالا يكشف سر تفاهمه مع ميسي ضد تشيلي


وكالات / سما /

أزاح باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس ومنتخب الأرجنتين، الستار عن سر تفاهمه مع ليونيل ميسي، خلال اللقاء الأخير ضد تشيلي، والذي جمع الطرفان ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال ديبالا خلال تصريحات نقلتها صحيفة (أوليه) الأرجنتينية: “قبل المباراة تحدثت مع ميسي حول تحركاتنا، إذا تواجد أحدنا في المقدمة، يجب على الآخر أن يعود للحصول على الكرة، وفعلنا الأمر بشكل صحيح، كنت سعيداً، وحاولت أن أبذل قصارى جهدي”.

وتابع: “أعتقد أنني أظهرت أنني أستطيع اللعب مع ميسي، إنها مسألة تتعلق بمعرفة بعضنا البعض بشكل ممتاز، وإيجاد كيمياء فيما بيننا، ورؤية أين وكيف يتحرك كل منا”.

وأظهر ديبالا قدرة رائعة على التفاهم بشكل جيد مع ميسي وأجويرو في هجوم الأرجنتين، الأمر الذي ساعده على تسجيل الهدف الثاني (هدف الفوز) لراقصي التانجو أمام تشيلي.

ولم يُشارك ديبالا بشكل أساسي في كوبا أمريكا إلا في مباراة تشيلي، حيث يعتقد المدرب ليونيل سكالوني، كغيره ممن سبقوه، أن لاعب يوفنتوس لا يمكنه اللعب بجوار ميسي داخل أرضية الملعب.

#باولو ديبالا #تشيلي #ميسي

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