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ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم نيمار

الخميس 11 يوليو 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم نيمار


وكالات / سما /

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بأنها لا تريد التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ولا تفكر حتى في الظفر بخدماته.

وكانت الصحف الإسبانية قد تحدثت مساء أمس الأربعاء عن دخول ريال مدريد في صفقة نيمار، ومزاحمة غريمه التقليدي برشلونة.

ولكن أشارت الصحيفة “آس” أن ريال مدريد لا يفكر حتى في التعاقد مع نيمار، حيث أصبح النجم البرازيلي خارج حسابات المرينجي منذ فترة طويلة.

وأكملت الصحيفة أن بالرغم من موافقة نادي باريس سان جيرمان على رحيل نيمار، وهذا بعد حديث ليوناردو المدير الرياضي للنادي بأن سان جيرمان موافق على رحيل النجم البرازيلي بشرط تقديم عرض مناسب، إلا أن المرينجي لا يفكر من قريب أو بعيد بالتعاقد مع نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يفضل انضمام نيمار لريال مدريد، وليس العودة لبرشلونة، ولكن المرينجي لا يفكر حتى في التعاقد مع النجم البرازيلي بسبب اهتمام الريال فقط بالظفر بخدمات النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وذكرت “آس” أن هدف ريال مدريد المقبل سيكون التعاقد مع كيليان مبابي، ولكن بالتأكيد ليس هذا الصيف بعد الصفقات العديدة التي قامت بها إدارة المرينجي، لذلك سيكون هدف الريال الرئيسي في الصيف المقبل هو الحصول على خدمات مبابي.

#ريال مدريد #نيمار

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