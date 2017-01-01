ملكة جمال العراق تستنجد بإسرائيل و نجل نتنياهو يرد

وكالات

كشفت ملكة جمال العراق 2017 سارة عيدان أن حكومة بلادها تعمل على إسقاط الجنسية عنها بسبب دعمها لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، ودعت المنظمة الأممية والولايات المتحدة وإسرائيل للتدخل.

وكتبت عيدان في سلسلة تغريدات على "تيوتر" أن "لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أعلنت دعمها لدعوات تطالب بإسقاط الجنسية" عنها ومنع دخولها أراضي البلاد والعودة إليها بسبب تصريحاتها المتعلقة بإسرائيل.

وأضافت عيدان أن "العراق قد دحض منذ أسبوعين أقوالي في الأمم المتحدة بأنني لا أمتلك حرية التحدث عن إسرائيل، والآن هم يأخذون جنسيتي. هذا غير إنساني. أنا عاجزة عن الكلام".

كما قالت: "قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة لإنهاء الاستبداد وجلب الديمقراطية للعراق. إن حرية التعبير هي أساس الديمقراطية ويجب حمايتها".

ودعت عيدان التي تحمل الجنسييتن العراقية والأمريكية، الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحقيق في قرار بشأن سحب الجنسية و"وضع حد لهذا الانتهاك وحماية حقوقها كمواطنة أمريكية عراقية".

وأكدت في تغريدة أخرى: "يجب أن أناضل للحفاظ على الجنسية لأن هذه معركة ليست فقط من أجل حقوقي ولكن أيضا ضد معاداة السامية، آمل بأن تتدخل كل من إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة هذا القرار".

وتفاعل يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع تصريحات عيدان في "تويتر"، معبرا عن دعمه لها في تغريدة مفادها: "نحبك في إسرائيل، ولديك الكثير من المعجبين بك في إسرائيل والولايات المتحدة وحول العالم!"