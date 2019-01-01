مصرع طفل بحادث دهس جنوب جنين

رام الله / سما /

توفي طفل (12 عامًا) من سكان بلدة العطارة جنوب جنين، فجر اليوم الخميس، إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة إسعاف.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الطفل عبد الرحمن جابر رابعة، أصيب بجروح بالغة بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة إسعاف على مفرق بلدة جبع (العصاعصة) جنوب جنين، وتم نقله إلى مستشفى الرازي بالمدينة، وأعلنت الطواقم الطبية عن وفاته متأثرًا بإصابته البليغة.

وأكد ارزيقات أن سائق مركبة الإسعاف سلّم نفسه للشرطة، كما باشر خبراء حوداث السير إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.