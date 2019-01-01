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موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

الخميس 11 يوليو 2019 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو صيفياً عادياً ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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