موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صيفياً عادياً ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .