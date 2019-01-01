حماس: هذا ما ستركز عليه زيارة الوفد المصري لقطاع غزة

غزة / سما/

قالت حركة حماس، ان زيارة الوفد الأمني المصري المرتقبة؛ ستركز على مناقشة عدم تنفيذ بعض بنود تفاهمات كسر حصار غزة، ومتابعة ذلك مع الوسطاء من مصر والأمم المتحدة و قطر؛ بهدف إلزام الاحتلال بها.

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حماس، إن الحركة تتابع مع الوُسطاء إلزام الاحتلال الإسرائيلي باستكمال تنفيذ بنود التفاهمات، مشيراً إلى أن "هناك إنجازات تتحقق في بنود كثيرة، وقد لمسها المواطن الفلسطيني".

و لفت المتحدث باسم حماس إلى أن ملف المصالحة يراوح مكانه، ولا يوجد أي جديد بهذا الملف، مشددًا على أن حركته ملتزمة بما تم التوافق والتوقيع عليه بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي على قاعدة الشراكة والتوافق.

واوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات عملية نحو استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، من خلال دعوة الرئيس محمود عبّاس لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية وطنية مشتركة لمواجهة التحديات والمخاطر كافّة، التي تتهدّد القضية والمشروع الوطني الفلسطيني.