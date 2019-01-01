نتنياهو: الضفة بلدنا ووطننا ولن يتم اقتلاع أي مستوطن من منزله في أي تسوية!

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الأربعاء، أن سياسته بخصوص الضفة الغربية تعتمد على عدة 5 مبادئ.

ونقل موقع القناة 7 عن نتنياهو قوله: "مبدأنا الأول أن الضفة بلدنا ووطننا، أما الثاني فسنستمر في تطوير وبناء هذه المنطقة الهامة من البلاد، وثالثًا فهو أنه لن يتم اقتلاع أي مستوطنة ولن يتم اقتلاع أي مستوطن من منزله في أي تسوية وفي أي خطة أو بدون خطة.

وأضاف نتنياهو: "مبدؤنا الرابع أن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستواصل السيطرة على الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن بما في ذلك وادي الأردن".

أما المبدأ الخامس، فهو أن نتنياهو يسعى من أجل الاعتراف الدولي بجميع المبادئ السابقة. وفق ما نقلته القناة 7

وفيما يتعلق بمسألة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة أو كل الضفة الغربية، تحفظ نتنياهو على الإجابة، قائلًا: "سننتظر قليلاً حول هذه الأمور، أنا متأكد من أنه سيكون هناك إجابة".

ترجمة: مؤمن مقداد