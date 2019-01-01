  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التجمع الإعلامي الديمقراطي يستنكر منع الاحتلال للصحفي جاد الله من المشاركة بمؤتمر عالمي

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استنكر التجمع الإعلامي الديمقراطي منع قوات الاحتلال الإسرائيلي  الصحفي بلال جاد الله مدير مؤسسة بيت الصحافة من المشاركة في مؤتمر عالمي حول حرية الإعلام في لندن عبر معبر ايرز شمال قطاع غزة.

وقال التجمع الإعلامي الديمقراطي إن قيام الاحتلال بإجراءاته التعسفية ضد الصحفيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا لحرية الصحافة، ومخالفة للمواثيق والتشريعات الدولية.

وأكد التجمع الإعلامي على الحق الإنساني في التنقل والسفر، وعلى احترام حرية الرأي والتعبير وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى وقف سياسة تكميم الأفواه.

وعبر التجمع عن دعمه الكامل لحق الصحفيين الفلسطينيين في توصيل رسالتهم من خلال المشاركات الإعلامية الخارجية بما يعزز موقف الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قبل الاحتلال وسياساته المخالفة للقانون الدولي.

الأكثر قراءة اليوم

"الاغتيال الناعم".. إسرائيل حاولت اغتيال شخصيات قيادية أمنية واعتقال عدد من العملاء

الزهار يكشف: جهود لعودة العلاقة مع القيادة السورية وكان الأولى عدم ترك دمشق

لهذا السبب.. الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات إلى المنطقة

أردان : كدنا أن ندخل عملية عسكرية مع غزة في الأسابيع الماضية

NYT : الضفة هادئة والفلسطينيون يركزون على نوع مختلف من الصمود

الوفد الأمني المصري يصل رام الله الخميس للقاء الرئيس عباس

الكشف عن تفاصيل اجتماع اتحاد المقاولين بغزة مع "اسرائيل" بمعبر بيت حانون "ايرز"

الأخبار الرئيسية

الحية يوضح سبب تاجيل الوفد الامني المصري زيارته لغزة ولا ترتيبات لزيارة وفد من "حماس" لموسكو

111

دائرة شؤون اللاجئين تتسلم (4) مقرات من اللجان الشعبية بغزة...وحماس تعلق

11

بالصور.. نتنياهو يأمر بهدم النصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يؤكد لن نسمح بذلك!

قيادي بحماس: رفضنا الحوار مع أمريكا لسببين.. وزيارة ماجد فرج مفاجأة صادمة!

ابابيل 1

تخوفات اسرائيلية من استخدامه.. الطائرة المسيرة سلاح حماس الجديد في مواجهة إسرائيل