التجمع الإعلامي الديمقراطي يستنكر منع الاحتلال للصحفي جاد الله من المشاركة بمؤتمر عالمي

غزة / سما /

استنكر التجمع الإعلامي الديمقراطي منع قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي بلال جاد الله مدير مؤسسة بيت الصحافة من المشاركة في مؤتمر عالمي حول حرية الإعلام في لندن عبر معبر ايرز شمال قطاع غزة.

وقال التجمع الإعلامي الديمقراطي إن قيام الاحتلال بإجراءاته التعسفية ضد الصحفيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا لحرية الصحافة، ومخالفة للمواثيق والتشريعات الدولية.

وأكد التجمع الإعلامي على الحق الإنساني في التنقل والسفر، وعلى احترام حرية الرأي والتعبير وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى وقف سياسة تكميم الأفواه.

وعبر التجمع عن دعمه الكامل لحق الصحفيين الفلسطينيين في توصيل رسالتهم من خلال المشاركات الإعلامية الخارجية بما يعزز موقف الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قبل الاحتلال وسياساته المخالفة للقانون الدولي.