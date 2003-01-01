نادي الأسير: الأسير عثمان أبو خرج خضع لقسطرة في القلب ووضعه مستقر

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأسير عثمان أبو خرج (48 عاما) خضع لعملية قسطرة بالقلب في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، ووضعه الصحي مستقر.

وأوضح "النادي"، في بيان صحفي، أن الأسير أبو خرج وهو من بلدة الزبابدة بمحافظة جنين، تعرض لوعكة صحية أمس فقد إثرها قدرته على التنفس، وجرى نقله لاحقا من معتقل "نفحة" حيث يقبع، إلى المستشفى.

ولفت إلى أن الأسير أبو خرج ومنذ عدة سنوات، يعاني من التهاب في الكبد تسببت به حقنة ملوثة زوده بها أطباء إدارة معتقلات الاحتلال عام 2006، كما يعاني من مشاكل في القلب، وقد تعرض لإهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج خلال السنوات الماضية.

يُشار إلى أن الأسير أبو خرج معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد و20 عاما.