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"التربية" و"جايكا" تبحثان استمرار التعاون لتطوير مبحثي العلوم والرياضيات

الأربعاء 10 يوليو 2019 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" و"جايكا" تبحثان استمرار التعاون لتطوير مبحثي العلوم والرياضيات


رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأربعاء، مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) برئاسة مديرها في فلسطين توشيا آبيه، سبل استمرار التعاون لتطوير مبحثي العلوم والرياضيات، إضافة لاستعراض نتائج التحليل للفترة السابقة من العمل والتخطيط للفترة المقبلة.

وأكد عورتاني، خلال لقائه الوفد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أهمية هذا التعاون البنّاء والذي يخدم القطاع التربوي، مشيداً بعمل "جايكا" المنجز على مدار الأعوام السابقة وأثرها الواضح في تطوير المنهاج الفلسطيني وتحسين مهارات الطلبة في التفكير الإبداعي والناقد.

وأعرب عن أمله في ديمومة الشراكة لما لها من آثار إيجابية كثيرة تتوافق مع رؤية الوزارة المستقبلية وخططها التطويرية.

من جهته، أشاد آبيه بالخطوات التطويرية التي تتبناها الوزارة، مؤكدا استعداد "جايكا" ضخ المزيد من الخبرات وتقديم الدعم الفني للمشرفين والمعلمين في هذا المجال.

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