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وزير خارجية سلوفينيا: سنعترف بدولة فلسطين حال وجود مجموعة من الاتحاد الأوروبي مستعدة

الأربعاء 10 يوليو 2019 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية سلوفينيا: سنعترف بدولة فلسطين حال وجود مجموعة من الاتحاد الأوروبي مستعدة


لوبليانا /سما/

 أكد وزير خارجية سلوفينيا ميرو تسيرر وجود إجماع سلوفيني على قضية الاعتراف بدولة فلسطين، وستقوم سلوفينيا بالاعتراف حال وجود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لذلك.

وأشار خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، في مقر الخارجية السلوفينية في العاصمة لوبليانا، إلى رغبة حكومة بلاده في تطوير العلاقة الثنائية مع فلسطين في كافة المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي.

وشدد على أن الموقف السلوفيني ثابت ولن يتغير، والحكومة السلوفينية ستستمر بدعمها لفلسطين خاصة دعم "الأونروا".

بدوره، أطلع المالكي نظيره السلوفيني على آخر التطورات الحاصلة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يسمى "صفقة القرن"، والآثار السلبية لـ"ورشة البحرين" التي عقدت الشهر الماضي.

وأكد المالكي، الذي يقوم بجولة في عدد من دول أوروبا الوسطى، أهمية تطوير العلاقة الثنائية مع سلوفينيا في شتى المجالات كونها بلد صديق وداعم لفلسطين، مشددا على أهمية تشكيل لجنة وزارية مشتركة في هذا الإطار ودعوة رجال الأعمال من كلا البلدين للاجتماع على هامش هذه اللجنة.

وأعرب عن شكره لسلوفينيا على موقفها الإيجابي والداعم للحكومة والشعب الفلسطيني، خاصة في المحافل الدولية، والدعم المتواصل للمشاريع التنموية، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وناقش الطرفان الاعتراف بدولة فلسطين وما له من أهمية في تقوية الموقف الفلسطيني في مساعيه للوصول إلى الحل الدائم.

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