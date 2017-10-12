  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات يوضح أسباب عدم أهلية الإدارة الأمريكية للوساطة بأي عملية سلام

الأربعاء 10 يوليو 2019 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يوضح أسباب عدم أهلية الإدارة الأمريكية للوساطة بأي عملية سلام


رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن من يدعم الاستيطان، والاحتلال، والضم، وجرائم الحرب، لا يمكن أن يكون مؤهلاً للوساطة أو الشراكة في أي عملية سلام.

وأكد عريقات، خلال لقائه وفداً برلمانياً من مجلس العموم البريطاني، ومبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط "نيكولاي ميلادونوف"، كلاً على حدة، أنه عندما يصبح هدف الذين يدعون أنهم يعملون لتحقيق السلام ( فريق كوشنير: جرين بلات وفريدمان) تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية، وأسس وركائز العدالة والتوازن  والشمولية، من خلال خلط الأوراق والضغوط والابتزاز، واستخدام المصالح ونقائضها، لتعميق الخلافات، فإن ذلك يعني الابتعاد عن السلام وإعداد الأرضية للتطرف واستخدام الدين وتزييف التاريخ والحقائق، ويتعرض من يعارض ذلك للشتائم والاتهامات والتهديدات غير المسبوقة في العلاقات الدولية.

ودعا عريقات دول العالم للاصطفاف مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، والإعلان بصوت مرتفع أن السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين، والإفراج عن الأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أعاد عريقات التأكيد على وجوب تنفيذ تفاهم 12/10/2017، والعودة الى إرادة الشعب في انتخابات عامة حرة ونزيهة.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: حماس تخلت عن تطوير الأنفاق وتستعد لهذه المرحلة

"الاغتيال الناعم".. إسرائيل حاولت اغتيال شخصيات قيادية أمنية واعتقال عدد من العملاء

الزهار يكشف: جهود لعودة العلاقة مع القيادة السورية وكان الأولى عدم ترك دمشق

لهذا السبب.. الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات إلى المنطقة

لهذا السبب.. خطة اسرائيلية لإخلاء سكان المباني العالية بمستوطنات الغلاف!

أردان : كدنا أن ندخل عملية عسكرية مع غزة في الأسابيع الماضية

الكشف عن تفاصيل اجتماع اتحاد المقاولين بغزة مع "اسرائيل" بمعبر بيت حانون "ايرز"

الأخبار الرئيسية

11

بالصور.. نتنياهو يأمر بهدم النصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يؤكد لن نسمح بذلك!

قيادي بحماس: رفضنا الحوار مع أمريكا لسببين.. وزيارة ماجد فرج مفاجأة صادمة!

ابابيل 1

تخوفات اسرائيلية من استخدامه.. الطائرة المسيرة سلاح حماس الجديد في مواجهة إسرائيل

720191082012580

NYT : الضفة هادئة والفلسطينيون يركزون على نوع مختلف من الصمود

وفد

الوفد الأمني المصري يصل رام الله الخميس للقاء الرئيس عباس