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بالصور.. نتنياهو يأمر بهدم النصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يؤكد لن نسمح بذلك!

الأربعاء 10 يوليو 2019 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. نتنياهو يأمر بهدم النصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يؤكد لن نسمح بذلك!


القدس المحتلة / سما /

أمر رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاربعاء، بازالة النصب التذركاري للشهيد محمد عبيد في العيسوية.

وقال نتنياهو عبر حسابه على موقع تويتر: "بأوامر مني وبالتنسيق مع رئيس بلدية القدس موشيه ليون وأجهزة الأمن والتنفيذ، تمت إزالة النصب التذكاري الذي وضع تخليدا "للإرهابي" محمد عبيد في العيسوية، وفق تعبيره. مضيفا: " لن نسمح بذلك!"

وفي وقت سابق من مساء اليوم الاربعاء، أزالت بلدية القدس المحتلة برفقة شرطة الاحتلال النصب التذكاري الذي نصبه أهالي العيسوية للشهيد "محمد عبيد" الذي استشهد قبل أيام برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد استشهد عبيد قبل أيام بعد إصابته برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لمواجهات في بلدة العيسوية.

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