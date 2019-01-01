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وزيرة الصحة تبحث مع جمعية أطباء بلا حدود تعزيز التعاون

الأربعاء 10 يوليو 2019 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تبحث مع جمعية أطباء بلا حدود تعزيز التعاون


رام الله / سما /

 بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع رئيسة بعثة جمعية أطباء بلا حدود ماري إليزابيث، تعزيز التعاون في المجال الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور المنسق الطبي في البعثة أوليفيي كاميليك، ومنسق مشاريع المؤسسة في نابلس جينيفار كريغ.

واستعرضت الكيلة الوضع الصحي في فلسطين، والتحديات التي تواجهه، وطلبت من الجمعية التركيز في مشاريعها على محافظة طوباس والأغوار لخصوصيتها نتيجة التهديدات الاستيطانية، إضافة إلى منطقة الخان الأحمر.

من جهتها استعرضت إليزابيث تدخلات الجمعية في القطاع الصحي الفلسطيني، حيث يتركز عملها على مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، خاصة في نابلس وقلقيلية وقطاع غزة.

وأشارت إلى أن لدى الجمعية خطة لتوسيع عملها في مجالات أخرى في الضفة الغربية، خصوصا في المناطق المصنفة (ج).

وكرمت الكيلة رئيسة البعثة لمناسبة انتهاء مهامها في فلسطين، وأشادت بالعلاقة الوثيقة بين الوزارة والجمعية، وأكدت أهمية تعزيز الشراكة لتطوير القطاع الصحي الفلسطيني.

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