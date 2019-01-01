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اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الإنتاجية في القدس

الأربعاء 10 يوليو 2019 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الإنتاجية في القدس


رام الله / سما /

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من القيادات الشبابية وممثلي المؤسسات في القدس، بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ونائب مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين.

واطلع رئيس الوزراء من الوفد الشبابي على طبيعة عملهم ومبادراتهم ونشاطاتهم في مدينة القدس، إضافة إلى أهم المعيقات التي تواجه الشباب والمؤسسات في عملها.

وجدد اشتية تأكيده على أن الأولوية في القدس تعزيز صمود المواطنين فيها وتثبيتهم على أرضهم، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وللمبادرات الشبابية التي تعمل على صقل الهوية المقدسية وترسيخها.

ودعا رئيس الوزراء إلى تضافر الجهود لمواجهة مساعي الاحتلال في تغيير الحقائق، من خلال إلغاء الرواية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتثبيت الرواية اليهودية فيها، مطالبا الشباب بمواكبة التكنولوجيا والاستفادة منها لنقل رسالتنا إلى العالم وبكل اللغات.

وأكد أهمية العمل التطوعي وضرورة تعزيزه بين فئات الشباب، وإعادة إحياء روح العمل به، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بدعم وتمويل المبادرات والمشاريع الريادية والشبابية والنسوية، خاصة الإنتاجية منها.

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