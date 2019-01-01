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يديعوت: انخفاض بأعداد الحرائق في (2019) مقارنة بالعام الماضي

الأربعاء 10 يوليو 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: انخفاض بأعداد الحرائق في (2019) مقارنة بالعام الماضي


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية الأربعاء، إنّ الحرائق في أحراش البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة، انخفض مقارنةً بعام 2018م.

وأضافت الصحيفة العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنّه منذ بداية هذا العام "2019" تم إحراق 1400 دونم من الأراضي الزراعية حتى يومنا هذا، بفعل البالونات الحارقة، في حين أن متوسط عدد الحرائق اليومي هو 2 وفي أيام الذروة المتوسط 10 حرائق.

وأوضح، أنّ انخفاض الحرائق هذا يأتي، مقارنة بعام 2018 والذي تم فيه إحراق 34000 دونم، وكان المتوسط 9 حرائق في اليوم وفي أيام الذروة المتوسط 30 حريق

وأوضحت، أنّه في يونيو 2018، كان هناك 623 حريقا بفعل بالونات حارقة، أمّا في يونيو 2019 كان هناك 124 حريقا بفعل بالونات حارقة.

وأشارت، إلى أنّه في عام 2018 كان يصل رجال الإطفاء إلى موقع الحريق خلال 8 دقائق من المكالمة، واليوم قد خفضوا المدة إلى 5 دقائق.

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