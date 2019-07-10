قيادي بحماس: لهذه الاسباب... حماس رفضت رسائل عديدة وصلتها لاجراء حوار مع الامريكان!

كشف موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاربعاء، عن رسائل وصلت حركته لاجراء حوار مع امريكان.
قال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أكثر من رسالة وصلت لحماس لأجراء حوار مع الأمريكان".
وتابع: ورفضنا كل تلك الرسائل لسببين:
الأول: خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن).
والثاني: مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكان، حفظاً لوحدة الموقف الفلسطيني، والمفاجأة الصادمة وجود ماجد فرج في أمريكا وبدون إعلان.
أكثر من رسالة وصلت لحماس لأجراء حوار مع الأمريكان، ورفضنا كل تلك الرسائل لسببين: الأول خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن).— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) July 10, 2019
والثاني: مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكان، حفظاً لوحدة الموقف الفلسطيني، والمفاجأة الصادمة وجود ماجد فرج في أمريكا وبدون إعلان.