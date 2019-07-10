قيادي بحماس: لهذه الاسباب... حماس رفضت رسائل عديدة وصلتها لاجراء حوار مع الامريكان!

غزة / سما /

كشف موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاربعاء، عن رسائل وصلت حركته لاجراء حوار مع امريكان.

قال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أكثر من رسالة وصلت لحماس لأجراء حوار مع الأمريكان".

وتابع: ورفضنا كل تلك الرسائل لسببين:

الأول: خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن).

والثاني: مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكان، حفظاً لوحدة الموقف الفلسطيني، والمفاجأة الصادمة وجود ماجد فرج في أمريكا وبدون إعلان.