  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتيه: الفلسطينيون يحاربون لإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة

الأربعاء 10 يوليو 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: الفلسطينيون يحاربون لإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة


رام الله / سما /

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "إسرائيل تدمر حل الدولتين وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، ونطالب كندا وكافة الدول التي تدعم حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين كرد على ذلك".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من الاتحاد العام لنقابات عمال كندا، بحضور الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

وأضاف اشتية: "الفلسطينيون يحاربون لإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة، في ظل الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

واطلع رئيس الوزراء على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها العمال الفلسطينيون العاملون في إسرائيل، لا سيما المساس بحقوقهم، وجعلهم رهينة في أيدي سماسرة تصاريح العمل الإسرائيلية، والمعيقات على المعابر، وتحديد الوظائف التي يستطيعون العمل بها سواء في البناء أو الزراعة.

ووجه الدعوة، عبر اتحاد عمال كندا، إلى الشركات الكندية للقدوم والاستثمار في فلسطين، من أجل خلق فرص عمل، والنهوض بواقع التنمية الاقتصادية.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد على جهود الحكومة في العمل على إنشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني والتقني، من أجل إعادة تأهيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، وتنمية قدراتهم لفتح الآفاق أمامهم في العديد من الوظائف.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: حماس تخلت عن تطوير الأنفاق وتستعد لهذه المرحلة

قيادي بحماس يكشف أسباب فشل كل الحوارات والاتفاقات المتعلقة بملف المصالحة

بالصور.. الداخلية بغزة تنفذ مناورة طارئة تحاكي التعامل مع تهديد امني مفاجئ

لهذا السبب.. الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات إلى المنطقة

الزهار يكشف: جهود لعودة العلاقة مع القيادة السورية وكان الأولى عدم ترك دمشق

الرئيس يقبل استقالة الشرافي.. ويكلف أيمن صبح بتسيير الأعمال

غانتس: لا مصلحة لدينا في غزة سوى عودة جنودنا.. وفرصة أخيرة لحماس!

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس: لهذه الاسباب... حماس رفضت رسائل عديدة وصلتها لاجراء حوار مع الامريكان!

ابابيل 1

تخوفات اسرائيلية من استخدامه.. الطائرة المسيرة سلاح حماس الجديد في مواجهة إسرائيل

720191082012580

NYT : الضفة هادئة والفلسطينيون يركزون على نوع مختلف من الصمود

وفد

الوفد الأمني المصري يصل رام الله الخميس للقاء الرئيس عباس

"الاغتيال الناعم".. إسرائيل حاولت اغتيال شخصيات قيادية أمنية واعتقال عدد من العملاء