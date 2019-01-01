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القبض على لصّين سرقا أموالاً ومصاغاً ذهبياً بنابلس

الأربعاء 10 يوليو 2019 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على لصّين سرقا أموالاً ومصاغاً ذهبياً بنابلس


نابلس / سما /

 ألقت الشرطة اليوم على مشتبه بهما بسرقة مصاغ ذهبي من عدة منازل وسرقة بضاعة ونقود من عدة مستودعات ومخازن محلات تجارية في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة وبعد تلقيها عدة شكاوى من مواطنين عن تعرض منازلهم للسرقة، تحركت شرطة المباحث العامة للمكان وباشرت إجراءاتها، وتم الاشتباه بشخصين وإلقاء القبض عليهما، وبسماع أقوالهما أقرّا بالتهم الموجهة لهما.

وأضافت أن الشرطة ضبطت مع المشتبه بهما مصاغا ذهبيا ومبالغ مالية وشيكات وودائع وكاميرات تسجيل وبضاعة من مخازن ومحلات تجارية.

وأكدت توقيف المشتبه بهما وإحالتهما والمضبوطات للنيابة العامة، استكمالاً للإجراءات القانونية بحقهما اصولاً.

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