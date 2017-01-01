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مسؤول فلسطيني : الوفد الأمني المصري يلتقي الرئيس عباس الخميس المقبل

الأربعاء 10 يوليو 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول فلسطيني : الوفد الأمني المصري يلتقي الرئيس عباس الخميس المقبل


رام الله /سما/

أعلنت حركة فتح، أن الوفد الأمني المصري سيجري زيارة الخميس المقبل، للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الوفد الأمني سيلتقي الرئيس عباس، للتباحث في ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس"، متوقعا أن "يرأس الوفد وكيل جهاز المخابرات المصرية أيمن بديع وأن يضم مسؤول الملف الفلسطيني بالجهاز أحمد عبد الخالق".

وفي وقت سابق، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الوفد الأمني المصري يحمل أفكارا جديدة لتطبيق المصالحة، مبينا أن "الأفكار تتعلق بالجدول الزمني الذي تم التوافق عليه مع حركة حماس في القاهرة عام 2017".

لكن مسؤولا في منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ على نشر اسمه، قلل من إمكانية أن يطرح وفد المخابرات حلولا مختلفة، أو وسائل جديدة تدفع نحو تحقيق المصالحة.

وقال المسؤول، إن مصر انشغلت على مدى الفترة الماضية بقضية التهدئة بين الفصائل وإسرائيل، وأن جهودها في إطار المصالحة لن تحقق "اختراقا"، في ظل تمسك الطرفين (فتح وحماس) بمواقفهما.

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