  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الطيبة : قرار بالإفراج عن نسرين مصاروة المدانة بالتحريض على قتل زوجها

الأربعاء 10 يوليو 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبة : قرار بالإفراج عن نسرين مصاروة المدانة بالتحريض على قتل زوجها


القدس المحتلة / سما /

قررت لجنة الإفراجات اليوم، الأربعاء، إطلاق سراح نسرين مصاروة من الطيبة، المُدانة بالتحريض على قتل زوجها، بعد قضائها 17 عاما بالسجن من أصل 25 عاما فرضتها عليها المحكمة. 

ولقي قرار إطلاق سراحها تأييدا من كل الجهات ذات العلاقة والنيابة العامة.

ومن المفترض إطلاق سراح مصاروة من السجن، الأسبوع المقبل، ونقلها إلى مركز تأهيل تتواجد فيه دلال داوود من أبو سنان بعدما قضت 18 عاما داخل السجون بعد إدانتها بقتل زوجها، وتقرر إطلاق سراحها بتاريخ 19.06.2019. 

وذُكر أن مصاروة اندمجت منذ نصف عام في قسم التأهيل بسجن "نفيه ترتسا" وتخرج من السجن للعمل يوميا، وقدمت الجهات العلاجية المختصة عنها تقارير إيجابية. وأيدت اللجنة لمكافحة العنف الأسري في وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة تأهيل السجين.   

يُذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 قُتل هيثم مصاروة، زوج نسرين مصاروة ووالد 3 أطفال، على يد شقيقه أسعد على خلفية خلاف عائلي. وكان هيثم ونسرين قد تزوجا قبل مقتله بـ12 عاما.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: حماس تخلت عن تطوير الأنفاق وتستعد لهذه المرحلة

قيادي بحماس يكشف أسباب فشل كل الحوارات والاتفاقات المتعلقة بملف المصالحة

بالصور.. الداخلية بغزة تنفذ مناورة طارئة تحاكي التعامل مع تهديد امني مفاجئ

ابو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين خلال زيارة مفاجئة للقاهرة

لهذا السبب.. الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات إلى المنطقة

الرئيس يقبل استقالة الشرافي.. ويكلف أيمن صبح بتسيير الأعمال

غانتس: لا مصلحة لدينا في غزة سوى عودة جنودنا.. وفرصة أخيرة لحماس!

الأخبار الرئيسية

ابابيل 1

تخوفات اسرائيلية من استخدامه.. الطائرة المسيرة سلاح حماس الجديد في مواجهة إسرائيل

720191082012580

NYT : الضفة هادئة والفلسطينيون يركزون على نوع مختلف من الصمود

وفد

الوفد الأمني المصري يصل رام الله الخميس للقاء الرئيس عباس

"الاغتيال الناعم".. إسرائيل حاولت اغتيال شخصيات قيادية أمنية واعتقال عدد من العملاء

الاسد

الزهار يكشف: جهود لعودة العلاقة مع القيادة السورية وكان الأولى عدم ترك دمشق