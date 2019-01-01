كلمة هامة للرئيس في مستهل جلسة ثوري فتح.. وهذا ما ستحمله..

رام الله / سما /

يعقد المجلس الثوري لحركة فتح دورته السادسة في العشرين من الشهر الجاري وتستمر لثلاثة ايام بحضور الرئيس محمود عباس حيث سيستهل الجلسة بكلمة يتحدث فيها عن الوضع السياسي خاصة التطورات التي شهدتها المنطقة وصفقة القرن وورشة المنامة...

وقال عضو المجلس الثوري للحركة رائد رضوان في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء ، ان كلمة الرئيس ستعبر عن موقف شعبنا تجاه ما حصل من تسريبات ومحاولات امريكية واسرائيلية لزعزعة الامن والاستقرار في الشرق الاوسط، مشيرا الى ان الثوري سيضع رؤية حركة فتح تجاه ما يحدث في المنطقة امام المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

واضاف رضوان ان المجلس سيستمع لتقارير اللجنة المركزية للحركة حول الوضع الحركي والتنظيمي والشأن الوطني وسبل تعزيز المواطن وملف المصالحة واعادة البوصلة الوطنية نحو مواجهة مؤامرات واشنطن.