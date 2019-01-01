  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منحة إغاثية صينية بقيمة مليوني دولار لدعم الأسر الفقيرة في فلسطين

الأربعاء 10 يوليو 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
منحة إغاثية صينية بقيمة مليوني دولار لدعم الأسر الفقيرة في فلسطين


رام الله / سما /

 وقعت الحكومة، اليوم الأربعاء، ممثلة بالأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، والحكومة الصينية ممثلة بسفيرها لدى فلسطين قواه واي، منحة إغاثية بقيمة مليوني دولار لدعم الأسر الفقيرة في فلسطين.

وشكر غانم خلال توقيع الاتفاقية بمكتب رئيس الوزراء في مدينة رام الله، الصين على هذه المنحة ودعمها المتواصل لفلسطين، على المستويين السياسي والاقتصادي، معربا عن أمله بتعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

بدوره، أكد السفير الصيني مواصلة بلاده تقديم الدعم لفلسطين، مشددا على موقف الصين الثابت من القضية الفلسطينية، ومواصلة مساعيها لإحلال السلام على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: حماس تخلت عن تطوير الأنفاق وتستعد لهذه المرحلة

قيادي بحماس يكشف أسباب فشل كل الحوارات والاتفاقات المتعلقة بملف المصالحة

بالصور.. الداخلية بغزة تنفذ مناورة طارئة تحاكي التعامل مع تهديد امني مفاجئ

ابو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين خلال زيارة مفاجئة للقاهرة

لهذا السبب.. الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات إلى المنطقة

الرئيس يقبل استقالة الشرافي.. ويكلف أيمن صبح بتسيير الأعمال

غانتس: لا مصلحة لدينا في غزة سوى عودة جنودنا.. وفرصة أخيرة لحماس!

الأخبار الرئيسية

ابابيل 1

تخوفات اسرائيلية من استخدامه.. الطائرة المسيرة سلاح حماس الجديد في مواجهة إسرائيل

720191082012580

NYT : الضفة هادئة والفلسطينيون يركزون على نوع مختلف من الصمود

وفد

الوفد الأمني المصري يصل رام الله الخميس للقاء الرئيس عباس

"الاغتيال الناعم".. إسرائيل حاولت اغتيال شخصيات قيادية أمنية واعتقال عدد من العملاء

الاسد

الزهار يكشف: جهود لعودة العلاقة مع القيادة السورية وكان الأولى عدم ترك دمشق