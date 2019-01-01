محافظ القدس يطلع وفد مركز "سيسريك" على احتياجات المحافظة

القدس المحتلة / سما /

أطلع محافظ القدس عدنان غيث، مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (سيسريك) نبيل دبور، والوفد المرافق له، على أوضاع المحافظة في ظل انتهاكات الاحتلال.

وحضر اللقاء، الذي عقد في مقر المحافظة ببلدة الرام، شمال القدس، اليوم الأربعاء، ممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين السفير أحمد الرويضي، ومسؤولة ملف القدس في الممثلية شيرين عويضة، ووفد مقدسي.

وأكد غيث أهمية الدور الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي في بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية.

ودعا لتكريس الجهود لدعم المدينة المقدسة ومؤسساتها، والذي سينعكس إيجابا على دعم صمود أهلها.

ودعا الى حضور عربي واسلامي اكثر جدية وفاعلية في مدينة القدس تجسيدا لمكانتها كعاصمة ابدية لدولة فلسطين، وعاصمة روحية للعالم، موضحا حاجة المدينة للدعم في مجالات الاسكان والتعليم والصحة خاصة في ظل الاستهداف المباشر لأبناء الشعب الفلسطيني وأهل العاصمة المحتلة في محاولة لتهويدها وسلخها عن جذورها العربية والاسلامية والمسيحية.

ودعا لعدم التغاضي عن الانتهاكات المنافية للقانون الدولي والانساني، والكف عن اعتبار اسرائيل دولة فوق القانون، محذرا من مخططات اسرائيلية للمسجد الاقصى المبارك بهدف تقسيمه.

بدوره، أكد الرويضي ضرورة إيجاد آليات عملية لتعزيز الصمود الفلسطيني في القدس، وتحسين الظروف الحياتية للمقدسيين، وحماية حقوقهم وتعزيز هويتهم، وإنعاش اقتصاد القدس وتطويره، وحماية مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في القدس وتقوية دورها وتوسيع مشاركتها في المجتمع، وتقوية الرابط ما بين القدس ومحيطها الفلسطيني.

كما استعرض الوفد المقدسي احتياجات قطاعاتهم المختلفة والعراقيل التي تقف أمام النهوض بها.

بدوره، أشار دبور إلى أن هذه الزيارة لفلسطين تهدف لتعزيز التعاون مع المؤسسات الفلسطينية، وتقديم الدعم لتعزيز قدراتها، وخاصة المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، موضحا انه سيعمل على استقدام خبرات إلى فلسطين، وتدريب كوادر في الخارج لعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية وتطويرها إيمانا بأهمية تعزيز العمل بين دولة فلسطين وهيئات ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيزا لدور دولة فلسطين في المساهمة بجهود المنظمة الرامية إلى تعزيز مساعيها الإنمائية.