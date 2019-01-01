نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن رفضها دعوة غرينبلات لزيارة البيت الأبيض

رام الله / سما /

أعربت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن رفضها لدعوة مستشار الرئيس الأمريكي غرينبلات للصحفيين، لزيارة البيت الأبيض.

وعدّت النقابة، أن هذه الدعوة هي محاولة فاشلة وبائسة أخرى للإدارة الأمريكية للالتفاف على قيادة الشعب الفلسطيني ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذين أفشلوا مشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي أطلقت عليه الإدارة الامريكية، صفقة القرن "صفقة العار".

وأشارت إلى أن الإدارة الامريكية، قد أعلنت أنها ستخاطب الشعب الفلسطيني من خلال الإعلام، ومن وراء ظهر القيادة الفلسطينية.

وأدانت الدعوة المشبوهة الأهداف والنوايا، مطالبةً كافة الصحفيين الذين سجلوا على مدار سنوات جيش الاحتلال، تاريخاً مشرفاً والذين هم جزء أصيل من حركتنا الوطنية واجماعه الوطني، وتطالبهم برفض الدعوة والتمسك بمواقف النقابة ومواقف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأشادت النقابة، بالإجماع الوطني لكل فئات وفصائل ونقابات واتحادات شعبنا وقواه الحية والمجتمعية التي رفضت ورشة البحرين.

وأكدت أن حرية الصحافة في فلسطين مقدسة ولكنها تعتبر أن التساوق مع هذه الدعوات المشبوهة، هو ضد حرية شعبنا واستقلاله وهي محاولة لشق الصف الفلسطيني، معتبرةً أن الحوار واللقاء مع الإدارة الأمريكية التي تتمسك بمواقفها بدعم الاستيطان وتصفية قضية شعبنا واستهداف منظمة تحرير فلسطين، ليس له هدف إلا تسويق رواية الاحتلال والاستيطان، وتعتبر أنه لا يشرف أي صحفي أو مؤسسة إعلامية فلسطينية أن تتواصل معهم على هذه الأرضية الاستعمارية ضد شعبنا و أرضه ومقدساته.

ورأت أنه من غير المقبول وغير المنطقي الحوار، مع إدارة تفتتح أنفاقاً ومستوطنات في أرض شعبنا وتستهدف مقدساته المسيحية والإسلامية، وحقه في الحرية والاستقلال.

واعتبرت بأن هذه الدعوة تعبر عن مأزق تعيشه الإدارة الامريكية بعد فشل ورشة البحرين في الصورة، والنتائج الهزيلة التي حطمها صمود شعبنا وقيادته بفعل تمسكهم بحقوقهم المشروعة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وطالبت كافة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية في الداخل والخارج مواصلة مواقفهم المهنية، والوطنية المشرفة وعدم توفير منصات لتسويق مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ورفض هذه الدعوة المشبوهة في أهدافها وتوقيتها.