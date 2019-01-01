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الاحتلال يستولي على سيارة وجرار لجمع النفايات شرق نابلس

الأربعاء 10 يوليو 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على سيارة وجرار لجمع النفايات تابعة لمجلس بلدي بيت فوريك شرق نابلس.

وأوضح مراقب الصحة في البلدية عطا سمارة ، أن قوات الاحتلال احتجزت سيارة وجرارا لجمع النفايات، أثناء توجهها صباح اليوم إلى مكب النفايات شرق القرية، واحتجزت ثلاثة من العاملين عليها.

وأوضح سمارة أن العاملين هم سائقا المركبتين ومرافقهما، وهم: هلال خطاطبة، ومحمد ناصر سليمان، وأحمد سلامة، مشيرا إلى أن المكب يقع في المنطقة المصنفة "ب" وفق "اتفاق أوسلو" ولم تتلق البلدية أي إخطار بمنع القاء النفايات فيه، موضحا أنه المكان الوحيد التي تتخلص فيه البلدية من نفاياتها.

واعتبر سمارة أن الاستيلاء على السيارة والجرار يأتي في سياق المضايقات التي يفرضها الاحتلال بحق أبناء البلدة.

#الاحتلال

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