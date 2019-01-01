بلدية رفح تستدعي المؤسسات لاتخاذ قرار مشترك بخصوص مكبرات الصوت

رفح / سما /

دعا رئيس بلدية رفح أ. صبحي أبو رضوان إلى عقد اجتماع مع المؤسسات الأهلية والرسمية الفاعلة في مدينة رفح وجهات الاختصاص ، منتصف الاسبوع القادم ؛ لاتخاذ قرار متلق بآلية التعامل مع مكبرات الصوت للباعة المتجولين في أحياء المدينة .

وأوضح أبو رضوان خلال اجتماع مصغر مع مدير شرطة بلديات رفح الرائد أحمد اليعقوبي ولجنة المتابعة في البلدية ، أن البلدية تلقت العديد من الشكاوي بسبب الازعاج والضوضاء التي يتسبب بها الباعة المتجولين وعدم التزامهم بخفض درجة صوت المكبرات وعدم التقيد بأوقات محددة .

وأكد أبو رضوان أنه سيتم وضع الملف بالكامل أمام المؤسسات التي ستشارك في الاجتماع وتشمل الغرفة التجارية وشرطة المدينة ولجان الأحياء وممثلي الفصائل والقوى الوطنية بالإضافة إلى وزارة الأوقاف ؛ لاتخاذ القرار النهائي وتحديد آلية التطبيق .

وبين أن البلدية وكافة المؤسسات تقدر الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعصف بقطاع غزة بفعل تشديد حلقات الحصار ، موضحا أن أي قرار يتم اتخاذه لن يمس بحال من الأحوال استمرار عمل الباعة المتجولين ولكنه سيكون لضبط عملهم بما لا يسبب ازعاج للمواطنين .