  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

سحب قرعة دور الـ16 لبطولة الناشئين 2004

الأربعاء 10 يوليو 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحب قرعة دور الـ16 لبطولة الناشئين 2004


غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأربعاء, قرعة دور الـ16 من بطولة الناشئين مواليد "2004-2005", في مقره غرب غزة.

وأكد اتحاد القدم, أن منافسات دور الـ16 ستنطلق يوم السبت المقبل، على ملاعب سيحددها وفق القرعة التي أجراها.

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

1- فلسطين - اتحاد خانيونس.

2- خدمات خانيونس - بيت حانون الرياضي.

3- أكاديمية الوحدة - خدمات جباليا.

4- الهلال - الجزيرة.

5- أكاديمية تشامبيونز - خدمات الشاطئ.

6- خدمات البريج - العودة.

7- شباب رفح - الأقصى.

8- جمعية الصلاح - شباب معن.

#قرعة #بطولة الناشئين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: حماس تخلت عن تطوير الأنفاق وتستعد لهذه المرحلة

تفاصيل جديدة حول النفق الذي تم اكتشافه من قبل جيش الاحتلال على حدود غزة

قيادي بحماس يكشف أسباب فشل كل الحوارات والاتفاقات المتعلقة بملف المصالحة

بالصور.. الداخلية بغزة تنفذ مناورة طارئة تحاكي التعامل مع تهديد امني مفاجئ

ابو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين خلال زيارة مفاجئة للقاهرة

آيزنكوت يعترف: هذا ما نتج عن اطلاق الاف الصواريخ على اسرائيل

الرئيس يقبل استقالة الشرافي.. ويكلف أيمن صبح بتسيير الأعمال

الأخبار الرئيسية

720191082012580

NYT : الضفة هادئة والفلسطينيون يركزون على نوع مختلف من الصمود

وفد

الوفد الأمني المصري يصل رام الله الخميس للقاء الرئيس عباس

"الاغتيال الناعم".. إسرائيل حاولت اغتيال شخصيات قيادية أمنية واعتقال عدد من العملاء

الاسد

الزهار يكشف: جهود لعودة العلاقة مع القيادة السورية وكان الأولى عدم ترك دمشق

لهذا السبب.. الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات إلى المنطقة