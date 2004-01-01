سحب قرعة دور الـ16 لبطولة الناشئين 2004

غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأربعاء, قرعة دور الـ16 من بطولة الناشئين مواليد "2004-2005", في مقره غرب غزة.

وأكد اتحاد القدم, أن منافسات دور الـ16 ستنطلق يوم السبت المقبل، على ملاعب سيحددها وفق القرعة التي أجراها.

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

1- فلسطين - اتحاد خانيونس.

2- خدمات خانيونس - بيت حانون الرياضي.

3- أكاديمية الوحدة - خدمات جباليا.

4- الهلال - الجزيرة.

5- أكاديمية تشامبيونز - خدمات الشاطئ.

6- خدمات البريج - العودة.

7- شباب رفح - الأقصى.

8- جمعية الصلاح - شباب معن.