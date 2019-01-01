رام الله: ورشة تناقش آفاق وتحديات المجتمع المدني في ظل الظروف الراهنة

رام الله / سما /

ناقشت ورشة عمل عقدت في محافظة رام الله، اليوم الأربعاء، بتنظيم من مجلس تنسيق العمل الأهلي الفلسطيني، آفاق وتحديات المجتمع المدني الفلسطيني في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وضمت الورشة أربع شراكات عاملة في المجتمع المدني الفلسطيني، شملت كلا من: شبكة المنظمات الأهلية، والاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، واتحاد الجمعيات الخيرية- القدس، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وتحدث ممثلو الشراكات خلال الورشة عن أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى مناقشتهم لأبرز التحديات التي تواجه القطاع مع الحكومة، وأولويات العمل التي يجب اتباعها لمؤسسات المجتمع المدني في ظل الظروف الراهنة.

وتكمن أهمية الورشة، بحسب منظميها، للتأثير في السياسيات المحلية والاقليمية للنهوض بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، من أجل توحيد الجهود بين مؤسسات القطاع المدني وتوحيد أولوياته.