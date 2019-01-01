عريقات يوزع مساعدات مالية على مؤسسات أهلية وأندية وطلبة جامعات بأريحا

رام الله / سما /

وزع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية للحركة فتح صائب عريقات، مساعدات مالية على مؤسسات أهلية وأندية وطلبة جامعات بمحافظة أريحا والأغوار الشمالية.

واستهدفت المساعدات المالية: نادي شباب أريحا الرياضي، وجمعية YMCA وجمعية القمر، وجمعية النويعمة، والتجمع الوطني لأسر الشهداء، بالإضافة الى عدد من طلبة الجامعات من أبناء محافظة أريحا والأغوار.

واستمع عريقات لشرح قام به رؤساء الأندية والجمعيات حول أوضاع هذه المؤسسات ونشاطاتها واحتياجاتها والصعوبات التي تواجههم، وخاصة ما تم ذكره من قبل رؤساء أندية المناطق الحدودية والذين أشاروا خلال الشرح عن عدم وجود معلب بيتي وذلك بسبب الاجراءات الاسرائيلية العنصرية والتي تمنعهم من استخدام الأراضي الواقعة في مناطق c كملاعب، وطالبوا عريقات بالمساعدة في انجاز المرحلة الثانية من تجهيز ملعب فصايل والذي يخدم كلا من أندية قرى العوجا والجفتلك والزبيدات وفصايل .

من ناحيته قدم عريقات شكره لشركة سكاي للإعلان، وشركة مقاولين العالمية ccc على الدعم الذي قدموه .

وكان قد حضر تسليم المساعدات كل من عضو المجلس الثوري لحركة فتح صائب نظيف، وأمين سر حركة فتح اقليم أريحا والأغوار نائل ابو العسل، ورئيس بلدية أريحا سالم غروف.