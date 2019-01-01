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قرار ببناء 216 وحدة استيطانية جديدة في حي "جيلو" جنوب غرب القدس المحتلة

الأربعاء 10 يوليو 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار ببناء 216 وحدة استيطانية جديدة في حي "جيلو" جنوب غرب القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

وافقت لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على بناء 216 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس.
وقالت القناة الثانية الاسرائيلية انه سيتم بناء برجين من 18 طابقا في مستوطنة "جيلو" يضمان 216 وحدة استيطانية.
وقال رئيس بلدية الاحتلال في القدس "موشيه ليون" ان هذه خطوة مهمة أخرى لشباب المدينة.
واشار مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي الى أن ارتفاعا طرأ على الاستيطان الذي بلغ 42% خلال الـ (12) شهرا الأخيرة، كما تم التقدم بمخطط إلى بلدية الاحتلال في القدس من أجل إقامة مركز مؤتمرات بقيمة (140) مليون شيقل في المنطقة الصناعية "ميشور ادوميم" شرقي القدس، على مساحة (30) ألف متر مربع وتضم نحو (330) مصنعا، وقد بدأت سلطات الاحتلال بإقامة بنية تحتية وتوسيع للشوارع في المنطقة المذكورة بقيمة مليار شيقل.
كما تم الكشف عن خطط لشق شوارع وخطوط قطارات لربط مستوطنة "جيلو" القائمة على أراضي بيت جالا جنوب مدينة القدس بأحياء القدس المحتلة مرورا بجبل المكبر والعيساوية، وصولا الى منطقة مطار قلنديا و"عطروت"، كما أودعت سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا بهدف توسعة مستوطنة "براخا" الأمر الذي يقضي بالاستيلاء على (511) دونما من حوض رقم (15) من اراضي قرى بورين وعراق بورين وكفر قليل جنوب مدينة نابلس.

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