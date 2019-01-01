شرطة الخليل تضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين بأجر

الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم الأربعاء، 10 مركبات خاصة تقوم بنقل المواطنين مقابـل أجـر في مدينة الخليل .

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أنه وأثناء عمل دوريات شرطة المرور في شوارع المدينة لضبط الحالة المرورية ومنع الازدحامات ومتابعة ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، ضبطت 10 مركبات خاصة تعمل على نقل المواطنين مقابل أجر مادي بشكل مخالف للقانون .

وقد قامت الشرطة بمخالفة السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وضبطت هذه المركبات أصولا وفق إطار قانون الحجز الإداري الذي يخوّل الشرطة حجز المركبات المخالفة .