رئيس ريال مدريد يعود لتنشيط عملية نيمار

وكالات / سما /

لا يزال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يعتقد أن الفريق الملكي يحتاج لاعباً يتمتع بمزيد من اهتمام وسائل الإعلام، رغم التعاقد مع إدين هازارد هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن مسؤولي ريال مدريد عادوا للاهتمام باللاعب البرازيلينيمار دا سيلفا، ويرون فيه فائدة اقتصادية ضخمة، خاصة وأن باريس سان جيرمان يفضل بيعه للفريق الملكي بدلاً من برشلونة.

وأضافت الصحيفة: “يستند بيريز على مؤشرين؛ الأول، هو أن ريال مدريد لن يحتاج لإقحام أي لاعب في الصفقة عكس برشلونة، والثاني هو أن رئيس باريس سان جيرمان لم يسامح الكتلان على تحركاتهم للتعاقد مع لاعبي الفريق الفرنسي (تياجو سيلفا، فيراتي ورابيو…)”.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن تركيز بيريز منصب على إقناع نيمار بالمشروع الرياضي للمرينجي، وسيُحاول أيضاً إغراءه براتب سنوي ضخم، كما سيوفر له جميع المزايا التي يتمتع بها في سان جيرمان.

وتابعت: “إمكانية تعطيل تحركات ريال مدريد في يد نيمار، فاللاعب البرازيلي لا يرغب سوى في ارتداء قميص البارسا، لذلك سيرفض العرض الكبير الذي سيقدمه بيريز، رغم أن سان جيرمان تحذوه مساعٍ كبيرة لتوجيه بوصلة دا سيلفا نحو سانتياجو برنابيو”.

ومع اقتراب أنطونيو جريزمان من الانتقال إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، فلن يتحلى النادي الكتالوني بالقوة المالية المطلوبة لإغلاق صفقة نيمار، خاصة وأن سعر هذا الأخير لن يقل عن 200 مليون يورو.