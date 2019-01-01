  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رئيس ريال مدريد يعود لتنشيط عملية نيمار

الأربعاء 10 يوليو 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس ريال مدريد يعود لتنشيط عملية نيمار


وكالات / سما /

لا يزال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يعتقد أن الفريق الملكي يحتاج لاعباً يتمتع بمزيد من اهتمام وسائل الإعلام، رغم التعاقد مع إدين هازارد هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن مسؤولي ريال مدريد عادوا للاهتمام باللاعب البرازيلينيمار دا سيلفا، ويرون فيه فائدة اقتصادية ضخمة، خاصة وأن باريس سان جيرمان يفضل بيعه للفريق الملكي بدلاً من برشلونة.

وأضافت الصحيفة: “يستند بيريز على مؤشرين؛ الأول، هو أن ريال مدريد لن يحتاج لإقحام أي لاعب في الصفقة عكس برشلونة، والثاني هو أن رئيس باريس سان جيرمان لم يسامح الكتلان على تحركاتهم للتعاقد مع لاعبي الفريق الفرنسي (تياجو سيلفا، فيراتي ورابيو…)”.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن تركيز بيريز منصب على إقناع نيمار بالمشروع الرياضي للمرينجي، وسيُحاول أيضاً إغراءه براتب سنوي ضخم، كما سيوفر له جميع المزايا التي يتمتع بها في سان جيرمان.

وتابعت: “إمكانية تعطيل تحركات ريال مدريد في يد نيمار، فاللاعب البرازيلي لا يرغب سوى في ارتداء قميص البارسا، لذلك سيرفض العرض الكبير الذي سيقدمه بيريز، رغم أن سان جيرمان تحذوه مساعٍ كبيرة لتوجيه بوصلة دا سيلفا نحو سانتياجو برنابيو”.

ومع اقتراب أنطونيو جريزمان من الانتقال إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، فلن يتحلى النادي الكتالوني بالقوة المالية المطلوبة لإغلاق صفقة نيمار، خاصة وأن سعر هذا الأخير لن يقل عن 200 مليون يورو.

#نيمار دا سيلفا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: حماس تخلت عن تطوير الأنفاق وتستعد لهذه المرحلة

تفاصيل جديدة حول النفق الذي تم اكتشافه من قبل جيش الاحتلال على حدود غزة

قيادي بحماس يكشف أسباب فشل كل الحوارات والاتفاقات المتعلقة بملف المصالحة

بالصور.. الداخلية بغزة تنفذ مناورة طارئة تحاكي التعامل مع تهديد امني مفاجئ

ابو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين خلال زيارة مفاجئة للقاهرة

آيزنكوت يعترف: هذا ما نتج عن اطلاق الاف الصواريخ على اسرائيل

الرئيس يقبل استقالة الشرافي.. ويكلف أيمن صبح بتسيير الأعمال

الأخبار الرئيسية

وفد

الوفد الأمني المصري يصل رام الله الخميس للقاء الرئيس عباس

i

صحيفة: وفد «حماس» إلى موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة المصالحة و«صفقة القرن»

"الاغتيال الناعم".. إسرائيل حاولت اغتيال شخصيات قيادية أمنية واعتقال عدد من العملاء

الاسد

الزهار يكشف: جهود لعودة العلاقة مع القيادة السورية وكان الأولى عدم ترك دمشق

لهذا السبب.. الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات إلى المنطقة