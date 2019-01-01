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يهود المغرب قلقون لتعيين حاخام أكبر "مشبوه"

الأربعاء 10 يوليو 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يهود المغرب قلقون لتعيين حاخام أكبر "مشبوه"


القدس المحتلة / سما /

أعرب فريق من يهود المغرب عن قلقهم تجاه أخبار متداولة تتحدث عن قرب تعيين رجل دين "فاسد" في منصب "الحاخام الأكبر" بالبلاد.

ونشر الفريق عريضة تؤكد أن "صدى مقلقا" وصلهم مفاده أن هناك محاولة لتقديم يشيهوا بينتو إلى الملك محمد السادس ليشغل منصب الحاخام الأكبر الحساس بالنسبة لليهود المغاربة.

وأكد الموقعون على العريضة أن الحاخام بينتو جمع "العديد من السلبيات"، وبينها أنه إسرائيلي ولا يتكلم العربية وليس قاضيا، وهي أسباب ثلاثة كبرى لا تؤهله لهذا المنصب.

وأضاف الموقعون أن ماضي بينتو "صعب" بفعل التحقيق معه بتهمة الفساد في إسرائيل والولايات المتحدة، وتعرضه للسجن مدة سنة بإسرائيل إضافة إلى مشاكله الصحية العديدة.

في المقابل، دعت العريضة إلى اختيار القاضي يوسف إسرائيل حاخاما أكبر للمغرب، نظرا للاحترام الكبير الذي تكنه له الطائفة، وتوفره على الشروط الأساسية لهذا المنصب.

وذكّر نص العريضة بأن حاخام المغرب الأكبر، وفق التقليد والقانون، يجب أن يكون مستقرا بالمغرب ويجب أن يكون حاخاما قاضيا.

كما أشير في العريضة إلى أن يوسف إسرائيل يعرف دقائق تفاصيل جماعته اليهودية، كما أن سمعته ونزاهته تسبقانه لدى "إخواننا في الدين وبين إخواننا المسلمين المغاربة".

المصدر: "هسبريس"

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