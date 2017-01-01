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الوفد الأمني المصري يصل رام الله الخميس للقاء الرئيس عباس

الأربعاء 10 يوليو 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الأمني المصري يصل رام الله الخميس للقاء الرئيس عباس


رام الله / سما /

أعلنت حركة فتح، أن الوفد الأمني المصري سيجري زيارة الخميس المقبل، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الوفد الأمني سيلتقي الرئيس عباس، للتباحث في ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس"، متوقعا أن "يرأس الوفد وكيل جهاز المخابرات المصرية أيمن بديع وأن يضم مسؤول الملف الفلسطيني بالجهاز أحمد عبد الخالق".

وفي وقت سابق، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الوفد الأمني المصري يحمل أفكارا جديدة لتطبيق المصالحة، مبينا أن "الأفكار تتعلق بالجدول الزمني الذي تم التوافق عليه مع حركة حماس في القاهرة عام 2017".

لكن مسؤولا في منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ على نشر اسمه، قلل من إمكانية أن يطرح وفد المخابرات حلولا مختلفة، أو وسائل جديدة تدفع نحو تحقيق المصالحة.

وقال المسؤول، في تصريح للأناضول، الثلاثاء، إن مصر انشغلت على مدى الفترة الماضية بقضية التهدئة بين الفصائل وإسرائيل، وأن جهودها في إطار المصالحة لن تحقق "اختراقا"، في ظل تمسك الطرفين (فتح وحماس) بمواقفهما.

ولم يصدر عن السطات المصرية أي تعقيب بخصوص ما ذكره المتحدثون الثلاثة.

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