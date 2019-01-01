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باتفاق أمريكي.. روسيا ستتخذ "خطوات هادئة" لتحجيم نفوذ إيران في سوريا

الأربعاء 10 يوليو 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باتفاق أمريكي.. روسيا ستتخذ "خطوات هادئة" لتحجيم نفوذ إيران في سوريا


القدس المحتلة / سما /

توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى تفاهمات، تقضي بأن تتخذ روسيا "خطوات هادئة" لتحجيم نفوذ إيران، مقابل سماحها للجيش الأميركي، بتوجيه "ضربات جراحية" في شمال غربي سوريا، تستهدف مسلحين قريبين من تنظيم "القاعدة"، يشكلون "خطراً على الأمن القومي الأميركي". 

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قدّم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف مايو / أيار الماضي، خطة من 8 نقاط، بينها تنفيذ القرار "2254"، ومحاربة الإرهاب وتنظيم داعش، وإضعاف نفوذ إيران. وبعد ذلك، عُقد في القدس اجتماعا لرؤساء مجالس الأمن القومي الأميركي والروسي والإسرائيلي، إضافة إلى محادثات المبعوث الأميركي جيمس جيفري مع الروس. 

و حدد جيفري "النجاح الأميركي" بتحقيق أهداف، تشمل مغادرة إيران، ومحاربة الإرهاب، ووقف تهديدات داعش. وأبلغ محاوريه بأن بلاده "تدرك تعقيدات البيئة" التي يعمل فيها بوتين، وهي "تريد مساعدته". 

وكان لافتاً أن الجانب الروسي سمع في اجتماع القدس مطالب أميركا وإسرائيل بانسحاب إيران من سوريا. وبحسب التقرير، فإنه لوحظ أن إسرائيل شنّت غارات على مواقع إيرانية في سوريا، قالت إنها "الأعنف منذ مايو أيار" بعد الاجتماع الثلاثي، مضيفا أن "روسيا لم تشغّل منظومة 'إس300'، واكتفت بحملة إعلامية"، مشيرا إلى أن ذلك "تزامن مع قيام الرئيس بشار الأسد، بتغييرات جذرية في قيادة أجهزة الأمن."

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