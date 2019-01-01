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الموساد يزعم إحباط 50 هجوماً ضد 20 دولة

الأربعاء 10 يوليو 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموساد يزعم إحباط 50 هجوماً ضد 20 دولة


القدس المحتلة / سما /

زعم جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" أنه أحبط 50 هجوماً خططت لها "إيران" وتنظيم الدولة حول العالم.

وذكرت القناة العبرية السابعة أنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أحبط الموساد عشرات الهجمات التي خطط لها داعش وإيران في قائمة طويلة من البلدان بلغت 20 دولة.

وأشارت إلى أن إسرائيل نقلت المعلومات إلى وكالات الاستخبارات في تلك البلدان وتم إحباط الهجمات.

وأوضحت أن النسبة الأكبر من الهجمات التي جرى إحباطها 12 هجمة كان يخطط لتنفيذها على الأراضي التركية وتم إحباطها بواسطة الموساد.

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