الموساد يزعم إحباط 50 هجوماً ضد 20 دولة

القدس المحتلة / سما /

زعم جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" أنه أحبط 50 هجوماً خططت لها "إيران" وتنظيم الدولة حول العالم.

وذكرت القناة العبرية السابعة أنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أحبط الموساد عشرات الهجمات التي خطط لها داعش وإيران في قائمة طويلة من البلدان بلغت 20 دولة.

وأشارت إلى أن إسرائيل نقلت المعلومات إلى وكالات الاستخبارات في تلك البلدان وتم إحباط الهجمات.

وأوضحت أن النسبة الأكبر من الهجمات التي جرى إحباطها 12 هجمة كان يخطط لتنفيذها على الأراضي التركية وتم إحباطها بواسطة الموساد.