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صورة.. شكران مرتجى تهاجم المتنمرين على شكلها

الأربعاء 10 يوليو 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. شكران مرتجى تهاجم المتنمرين على شكلها


وكالات / سما /

نشرت الفنانة السورية شكران مرتجى على “إنستغرام”، صورة جديدة لها أظهرت بعض التغييرات في ملامح وجهها، وأشارت إلى أن ذلك ناتج عن تأثير الشمس.

وفاجأت المنتقدين برسالة شديدة اللهجة قائلة: “لا ولا شي وبلا فلتر حتى الشمس حارقتلي وشي بس حبيتها. سيلفي#الأردن#عمان#البحر الميت”.

وأضافت: “كل مانزلنا صورة يي وايع ومع وشو عاملة؟ تعملوا تحتكم إلهي جماعة اللت والعجن. في شي اسمه كونتورينغ في فوتوشوب في صور بروفيشنال”.

وتابعت: “إنتِ انتِ اللي عم تنتقدي كم فلتر في بموبايلك بيخبوا العيوب؟ بس حرام حروفك بتبين قباحة روحك. هي ما إلها فلتر. الكلام لبعض الذكورة ولبعض المستأنثات

وعجبي”.

وأحدث هذا التعليق ضجة كبيرة في أوساط المتابعين والفنانين حيث قالت الفنانة صفاء سلطان: “دخيل روحك الجميلة ومتل القمر شكرانو”.

وعلقت الممثلة ديمة الجندي: “متل القمر بفلتر وبلا فلتر شكورة وهيك نحنا اللي عجبو أهلا وسهلا واللي ما عجبو يعمل انفولو”.

وكذلك أبدت الإعلامية السعودية لجين عمران رأيها وكتبت: “ما شاء الله عليك جميلة من الخارج و الداخل مش بحاجة لشي على الإطلاق.ولمن يعانون تشوهاً بأخلاقهم ليتهم يجملوها ويرحموا الناس وينشغلوا بشي يفيدهم ربي يحفظك ويسعدك”.

#شكران مرتجى
شكران

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