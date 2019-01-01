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عادة غريبة "تخنق" صاحبها حتى الموت!

الأربعاء 10 يوليو 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عادة غريبة "تخنق" صاحبها حتى الموت!


وكالات / سما /

لقي صياد سمك فلبيني حتفه، بعد أن ابتلع بطريق الخطأ سمكة حية أثناء رحلة صيد رافقه فيها ابنه الصغير.

وذكر موقع Coconuts Manila، أن الحادث وقع للصياد الفلبيني من محافظة آنتيك، روجر مارسيلينو (49 عاما)، عندما اصطحب ابنه البالغ من العمر 11 عاما للاصطياد بالقرب من المنزل.

وفي غمرة الصيد، ابتلع الصياد سمكة بلطي، التي بدأت تخنقه وتمنع عنه التنفس، في وقت كان ابنه بعيدا عنه ولم ير ما يحصل.

فخرج روجر من الماء وركض إلى المنزل طلبا للمساعدة من زوجته، لأنه لم يكن يستطيع التنفس. ولم يتمكن لا هو ولا زوجته من إخراج السمكة من حلقه.

كما تأخر رجال الإسعاف بسبب مشاكل في الاتصالات، وكان روجر قد فقد وعيه تماما، ولدى وصول الصياد إلى المستشفى كان قد فارق الحياة.

وأكدت المرأة أن لدى زوجها عادة وضع السمك في فمه حتى لا يفقده، ومن المفترض أن يكون قد ابتلع السمكة عن طريق الخطأ عندما بدأت تتحرك في فمه.

#الموت

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