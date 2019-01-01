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وفاة أسمن رجل في باكستان بعد مشاجرة بمستشفى

الأربعاء 10 يوليو 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة أسمن رجل في باكستان بعد مشاجرة بمستشفى


وكالات / سما /

توفي أسمن رجل في باكستان نور حسن بعد إصابته بأزمة قلبية عندما انشغل عنه فريق التمريض بالتعامل مع مشاجرة في وحدة العناية المركزة بمستشفى في لاهور، وفقا لما ذكره الطبيب الذي أشرف على علاجه.

وبلغ وزن حسن (330 كيلوغراما) وخضع لجراحة ناجحة لشفط الدهون الشهر الماضي وكان يقيم بوحدة العناية المركزة ليكون تحت المراقبة الطبية.

وأفادت تقارير بأن فريق التمريض ترك حسن دون متابعة لنحو ساعة الاثنين بعد أن دبت مشاجرة عنيفة عند إبلاغ أسرة مريضة أخرى بنبأ وفاتها.

وحملت أسرة المريضة الأطباء المسؤولية عن وفاتها واتهمتهم بالإهمال.

وقال عاملون بالمستشفى إن أقارب المريضة حطموا نوافذ وأغلقوا أجهزة التنفس واعتدوا بالضرب على الفريق الطبي.

وفي الشهر الماضي ساعد الجيش في إنقاذ حسن الأب لسبعة أبناء من منزله ونقله إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر بعد أن نشر مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان حسن لا يستطيع الحركة نتيجة وزنه الزائد وما سببه له من مضاعفات طبية.

 
#وفاة #مشاجرة #مستشفى

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