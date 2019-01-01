أغذية مفيدة تساهم في تحسن صحتك العقلية

وكالات / سما /

من المعروف بأن صحة الدماغ تمثل أهمية بالغة لحياة المرء، وتؤثر إيجاباً على جميع أنحاء جسده، ومن الضروري الحفاظ عليها للحفاظ على الصحة العامة.

وبما أن النظام الغذائي الذي يتبعه المرء يلعب دوراً هاماً بالنسبة للصحة العقلية، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من الأطعمة المفيدة للدماغ، على النحو التالي:

1- التوت

يحتوي التوت البري على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الإجهاد. ونظراً لوجود الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات في التوت، فإنه يعتبر عاملاً واقياً من الأمراض التنكسية العصبية. كما أن مضادات الأكسدة تعمل على تأخير شيخوخة الدماغ وتزيد من قوة الذاكرة.

2- الأسماك الدهنية

يساعد استهلاك الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة على نمو وتطور وظائف المخ، ولأنها غنية بعناصر أوميغا 3 وفيتامين د، إضافة إلى الكالسيوم، فإنها تساعد في تقوية وثبات القشرة الدماغية.

3- المحار

تمتلئ بعض الأطعمة البحرية مثل المحار بالزنك والحديد، مما يساعد على تعزيز الذاكرة وجعلها حادة وقوية. ستساعدك هذه العناصر الغذائية في تحسين تركيزك وبالتالي تجعلك أكثر إنتاجية.

4- الجوز

يعتبر الجوز من أفضل المكسرات التي تعزز الدماغ، فهو غني بعنصرأوميجا 3 الذي يعد ضرورياً للحفاظ على صحة الدماغ بشكل عام، كما أنه مفيد لاستقرار حالة الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر.

5- الشاي

يعمل عنصر الكاتيكين الموجود في الشاي على إراحة الأعصاب والتخلص من المشاعر السلبية.

6- البيض

البيض غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي تساعد في بناء وتطوير خلايا المخ. من المعروف أن فيتامين ب 12 والكولين الموجودان في البيض يعززان الذاكرة ويساعدان على تذكر الأشياء بشكل أفضل.