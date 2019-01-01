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انستغرام ..يفعل ميزة هامة طال انتظارها

الأربعاء 10 يوليو 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انستغرام ..يفعل ميزة هامة طال انتظارها


وكالات / سما /

كشف القائمون على تطبيق "إنستغرام"، أمس الثلاثاء، النقاب عن إدخال ميزة جديدة على التطبيق لحماية مستخدميه من التنمر والتعليقات المسيئة.

كما وتستعد "إنستغرام" لإطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدم فيها بتقييد أي تعليقات غير مرغوب فيها، ومنعها من الظهور على صفحته، والأهم من ذلك هو أن المستخدم سيكون بإمكانه تقييد ظهور تعليقات شخص آخر على صفحته، أو إزالة تلك القيود دون أن يعلم ذلك الشخص بالأمر.

وبيّن الخبراء في "إنستغرام" أنهم وخلال اختبار هذه الميزة قبل إطلاقها لاحظوا أنها تساعد فعلا على التقليل من الكلمات التي تسيء للمستخدمين أو تجرح مشاعرهم، وفق موقع "روسيا اليوم".

وأشار الخبراء، إلى أن هذه الميزة تعتمد على الذكاء الصناعي لمعاينة تعليقات المستخدمين أثناء كتابتها، وقبل تحميلها على "إنستغرام" ترسل إشعارا تنبيهيا للمستخدم في حال وجدت أن تعليقه يحتوي على كلمات مسيئة، وتحثه على التراجع عما بدر منه في تلك الكلمات.

بدوره، قال مدير "إنستغرام"، آدم موسيري: "إن شركته مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية مستخدميها من التنمر عبر الإنترنت، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض استخدام تطبيقها".

#إنستغرام #ميزة

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