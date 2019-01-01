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بيت حانون الرياضي يكشف عن جهازه الفني

الأربعاء 10 يوليو 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيت حانون الرياضي يكشف عن جهازه الفني


غزة / سما /

كشف نادي بيت حانون الرياضي, عن جهازه الفني, استعدادا لدوري الدرجة الممتازة في الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأكد بيت حانون الرياضي أن الجهاز الفني يتكون من محمد العماوي مديرا فنيا, وأحمد الزعانين مساعدا, ومحمود المشهراوي معدا بدنيا, وإبراهيم أبو جراد مديرا للكرة, وماجد النمنم مدربا للحراس, وعبد الله أبو عودة معالجا, ومحمد العثامنة إداريا.

وبدأ الفريق قبل أيام قليلة, خوض فترة الإعداد للموسم الجديد, بمشاركة صفقاته التي أبرمها خلال الانتقالات الصيفية.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي احتل المركز الأول في دوري الأولى برصيد 51 نقطة, ما جعله يصعد لدوري الأضواء في الموسم المقبل.

#بيت حانون الرياضي #الجهاز الفني

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