عاشر صفقات الأقصى في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

واصل نادي الأقصى مسلسل تعاقداته خلال الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2019-2020.

وتعاقد الأقصى مع المدافع أحمد البرديني قادما من الاستقلال مدة موسم واحد, ليكون عاشر صفقات الفريق الصيفية.

وسبق للأقصى التعاقد مع محمود أبو خصيوان, وحازم الهمص, وتامر مكرم, وأحمد عليان, ومحمد أبو زايد, وأحمد عجور, ومحمد بارود، ومحمد اللوح، ورسمي الطيبي.

يشار إلى أن الأقصى احتل صدارة دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" في الموسم الأخير برصيد 39 نقطة, بفارق نقطتين أمام أهلي النصيرات, ما جعله يصعد للدرجة الأولى.