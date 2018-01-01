سولشاير لم يستسلم لرحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أولي جنار سولشاير المدير الفني النرويجي لم يستسلم لرحيل بول بوجبا نجم خط وسط فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط الدولي الفرنسي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، حيث أنه يعتبر الصفقة المنتظرة لتدعيم وسط ميدان الميرينجي هذا الصيف، في ظل رغبة بطل العالم 2018 في الدفاع عن القميص الأبيض، وهو ما أعلنه منذ نهاية الموسم الماضي.

إلا أن النادي الملكي لا يزال لم يتوصل لاتفاق مع أحمر مانشستر إلى حد هذه اللحظة، وهو ما دفع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً للالتحاق بمعسكر اليونايتد والسفر مع زملائه إلى أستراليا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

صحيفة آس الإسبانية الشهيرة ذكرت أن سولشاير يؤمن بقدرته على إقناع نجم يوفنتوس السابق بالبقاء في أولد ترافورد وسوف يفعل كل ما بوسعه ليغير بوجبا قراره ويتراجع عن الرحيل.

ويؤمن الجهاز الفني للفريق المانشستراوي أنه في حالة تحولت الأجواء الإيجابية التي زرعها سولشاير في المجموعة إلى نتائج جيدة في بداية الموسم، فإن بوجبا سيكون جزءً مهماً من الفريق، فهو يكون قائداً حقيقياً عندما تسير الأمور بشكل جيد، ولكن ما يخشاه اليونايتد ضغط وكيل أعماله، مينو رايولا الذي سوف يستمر حتى نهاية السوق لإخراج بوجبا من أحمر مانشستر.