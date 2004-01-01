  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً .. ريال سوسيداد يقدم مدربه تشابي ألونسو

الأربعاء 10 يوليو 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. ريال سوسيداد يقدم مدربه تشابي ألونسو


وكالات / سما /

وقع الأسطورة الإسبانية تشابي ألونسو لاعب خط وسط ريال مدريد، ليفربول ومنتخب إسبانيا السابق على عقود تدريبه لنادي ريال سوسيداد (ب) بشكل رسمي.

وقدم نادي ريال سوسيداد تشابي ألونسو مدرب الفريق الثاني رسمياً لوسائل الإعلام العالمية والإسبانية في مؤتمر صحفي أقامه النادي الباسكي ظهر اليوم.

وأعرب تشابي ألونسو عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى إلى ريال سوسيداد المكان الدي بدأ في مسيرته الحقيقية قبل انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي عام 2004.

وتحدث تشابي ألونسو قائلاً:” سعيد للغاية لتواجدي هنا، متحمس ومتطلع للعمل كمدرب ومساعدة مستقبل ريال سوسيداد”.

وتابع تشابي ألونسو حديثه قائلاً:” هناك العديد من الأسباب لتواجدي هنا، أمور رياضية وأيضاً شخصية دفعتني للعودة لريال سوسيداد من جديد”.

وأكمل تشابي ألونسو حديثه قائلاً:” أريد الاستمتاع بوقتي هنا، ريال سوسيداد هو أفضل مكان لي في الوقت الحالي، أريد مساعدة الجميع والقايم بواجبي”.

#ريال سوسيداد #تشابي ألونسو

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول النفق الذي تم اكتشافه من قبل جيش الاحتلال على حدود غزة

قيادي بحماس يكشف أسباب فشل كل الحوارات والاتفاقات المتعلقة بملف المصالحة

ترامب لأمير قطر: الحمد لله تم توسيع قاعدة العديد الجوية بأموالكم

بالصور.. الداخلية بغزة تنفذ مناورة طارئة تحاكي التعامل مع تهديد امني مفاجئ

ابو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين خلال زيارة مفاجئة للقاهرة

آيزنكوت يعترف: هذا ما نتج عن اطلاق الاف الصواريخ على اسرائيل

الرئيس يقبل استقالة الشرافي.. ويكلف أيمن صبح بتسيير الأعمال

الأخبار الرئيسية

وفد

الوفد الأمني المصري يصل رام الله الخميس للقاء الرئيس عباس

i

صحيفة: وفد «حماس» إلى موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة المصالحة و«صفقة القرن»

"الاغتيال الناعم".. إسرائيل حاولت اغتيال شخصيات قيادية أمنية واعتقال عدد من العملاء

الاسد

الزهار يكشف: جهود لعودة العلاقة مع القيادة السورية وكان الأولى عدم ترك دمشق

لهذا السبب.. الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات إلى المنطقة