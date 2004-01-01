رسمياً .. ريال سوسيداد يقدم مدربه تشابي ألونسو

وكالات / سما /

وقع الأسطورة الإسبانية تشابي ألونسو لاعب خط وسط ريال مدريد، ليفربول ومنتخب إسبانيا السابق على عقود تدريبه لنادي ريال سوسيداد (ب) بشكل رسمي.

وقدم نادي ريال سوسيداد تشابي ألونسو مدرب الفريق الثاني رسمياً لوسائل الإعلام العالمية والإسبانية في مؤتمر صحفي أقامه النادي الباسكي ظهر اليوم.

وأعرب تشابي ألونسو عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى إلى ريال سوسيداد المكان الدي بدأ في مسيرته الحقيقية قبل انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي عام 2004.

وتحدث تشابي ألونسو قائلاً:” سعيد للغاية لتواجدي هنا، متحمس ومتطلع للعمل كمدرب ومساعدة مستقبل ريال سوسيداد”.

وتابع تشابي ألونسو حديثه قائلاً:” هناك العديد من الأسباب لتواجدي هنا، أمور رياضية وأيضاً شخصية دفعتني للعودة لريال سوسيداد من جديد”.

وأكمل تشابي ألونسو حديثه قائلاً:” أريد الاستمتاع بوقتي هنا، ريال سوسيداد هو أفضل مكان لي في الوقت الحالي، أريد مساعدة الجميع والقايم بواجبي”.